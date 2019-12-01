Localizan sin vida a reo en Centro Penitenciario de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 10:30:15

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2025.- La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario informa que este lunes 5 de enero del 2026, al cumplir con los protocolos de vigilancia y supervisión del personal de custodia penitencia, que se hacen con espacios de tiempo determinados, lograron detectar que una persona masculina se encontraba suspendida en su estancia y sin signos vitales en el Centro Penitenciario CP1 Varonil de San José el Alto.

De acuerdo a los procedimientos establecidos, se dio aviso de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para que tomara conocimiento del hecho, además de notificar a la autoridad judicial, a la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos y a sus familiares.

Al mismo tiempo que se inició con una investigación interna por el Órgano Interno de Control para que en términos de sus facultades legales iniciarán los procedimientos correspondientes.

La persona privada de la libertad se encontraba sentenciada por delito de feminicidio, desde septiembre de 2022.