Localizan sin vida a padre que salvó a su hija de morir ahogada en Tijuana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 10:48:47

Tijuana, Baja California, a 21 de febrero 2026.- Autoridades localizaron en Tijuana, Baja California, el cuerpo sin vida de un padre que salvó a su hija de morir ahogada, tras ser arrastrados por una corriente provocada por las intensas lluvias.

El hombre fue identificado como Franco Gilberto Zepahua Nava, de 38 años.

Según los primeros reportes, el cadáver del hombre fue hallado en la colonia El Tecolote, entre las calles Cañón Tecolote y Laguna Mágica, a unos 800 metros del punto donde fue visto por última vez.

El director de Bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo Venegas, indicó que la búsqueda fue suspendida la noche del jueves debido a la falta de visibilidad y las condiciones climáticas adversas.

No obstante, fue un vecino de la zona quien reportó la presencia de un cuerpo sin vida, quien horas después fue identificado por una de sus hijas.

Según el testimonio de su hija de 12 años, ambos quedaron atrapados en una corriente sobre la avenida Padre Miguel Hidalgo y Costilla, por lo que su padre pidió ayuda, y con el apoyo de varias personas lograron sacarla, pero él fue arrastrado.