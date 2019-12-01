Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo

Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 19:17:30
Tepetixtla, Estado de México, a 9 de octubre de 2025.- El cuerpo sin vida de Itzel Díaz González, una joven de 23 años de edad, quien se encontraba en calidad de desaparecida, fue encontrado este jueves al interior de la cisterna de la vivienda de un hombre, con el que había salido a cenar dos días antes.

Tras la denuncia que se interpuso por su desaparición, se desplegó un operativo para dar con el paradero de la mujer que era originaria de Ozumba, en el que participaron personal de búsqueda de personas desaparecidas, elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y autoridades locales.

Se recorrieron varias comunidades, además de que buscaron en parajes de la zona de Nepantla, Tepetlixpa y Cuijingo, Santiago y las cabeceras municipales de Tepetlixpa, Ozumba y Amecameca.

Tras varias horas de intensa búsqueda, los elementos policiacos, ingresaron a la vivienda donde rentaba el hombre, ubicada en la calle 2 de marzo, aproximadamente a 60 metros de la carretera federal México-Cuautla, donde fue localizado el cadáver de la mujer dentro de la cisterna.

De acuerdo a las investigaciones, la joven había salido a cenar con Javier “N”, de 22 años de edad, quien era su amigo.

Después de realizar el cateo, el cuerpo de Itzel, así como el detenido, fueron llevados a la Fiscalía especializada en violencia de género, en el municipio de Amecameca, con la finalidad de esclarecer los hechos y que se determine la situación jurídica del hombre.

 




 

