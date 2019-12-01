Localizan sano y salvo a joven desaparecido en Tingüindín, Michoacán 

Localizan sano y salvo a joven desaparecido en Tingüindín, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 12:08:17
Tingüindín, Michoacán, a 4 de diciembre 2025.- Sano y salvo fue localizado un joven que estaba desparecido, comuneros de Sirio había bloqueado la carretera Los Reyes-Jacona en protesta por la aparición del joven.

Al respecto se informó que comuneros habían mantenido bloqueada la carretera desde el miércoles en exigencia de la aparición del joven.

Fue este jueves que se informó que José Abel Alonso Flores, había sido localizado sano y salvo.

Así miso se indicó que el joven fue víctima de un secuestro virtual, situación que ya es investigada.

Noventa Grados
