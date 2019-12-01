Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026; México conocerá sus rivales este viernes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 11:06:13

Washington, Estados Unidos, 4 de diciembre del 2025.- Todo está preparado en Washington D.C., Estados Unidos, para la realización del sorteo final de la Copa Mundial 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. El evento tendrá lugar en el Kennedy Center, recinto cedido por el presidente estadounidense Donald Trump a la FIFA para esta ceremonia.

Hasta ahora, 42 selecciones tienen asegurado su lugar en el torneo. Los seis boletos restantes se definirán en marzo de 2026: cuatro a través del repechaje de la UEFA y dos mediante el repechaje internacional que se jugará en Monterrey y Guadalajara.

Las 48 selecciones participantes serán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, definidos a partir de cuatro bombos:

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y seis selecciones más que surgirán de las repescas, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las aspirantes europeas; y Bolivia, Jamaica o Surinam disputando el acceso intercontinental.

La FIFA designó al exfutbolista inglés Rio Ferdinand como conductor del sorteo, acompañado en el escenario por figuras de los principales deportes de Estados Unidos: Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.

El evento contará también con un espectáculo artístico encabezado por Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, bajo la conducción de Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramirez.