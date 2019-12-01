Fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a tres personas en Tabasco, Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 11:01:02

Tabasco, Zacatecas, 4 de diciembre del 2025.- En una operación conjunta realizada el 3 de diciembre de 2025, fuerzas federales decomisaron un importante arsenal y detuvieron a tres personas en la comunidad La Barranca, municipio de Tabasco, Zacatecas.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas realizaban reconocimientos en la zona cuando ubicaron el material bélico y a los presuntos responsables.

Entre lo asegurado se encuentra:

31 armas largas

129 cargadores

2,760 cartuchos útiles

12 artefactos explosivos improvisados

12 paquetes con carga explosiva (aproximadamente 20 kilos de pólvora)

Un rollo de cordón detonante

Tres vehículos

Equipo táctico diverso

Las autoridades confirmaron la detención de tres personas, aunque no se proporcionaron detalles sobre la posible organización delictiva a la que podrían pertenecer.

Los detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.