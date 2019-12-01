Fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a tres personas en Tabasco, Zacatecas

Fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a tres personas en Tabasco, Zacatecas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 11:01:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tabasco, Zacatecas, 4 de diciembre del 2025.- En una operación conjunta realizada el 3 de diciembre de 2025, fuerzas federales decomisaron un importante arsenal y detuvieron a tres personas en la comunidad La Barranca, municipio de Tabasco, Zacatecas.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas realizaban reconocimientos en la zona cuando ubicaron el material bélico y a los presuntos responsables.

Entre lo asegurado se encuentra:

  • 31 armas largas

  • 129 cargadores

  • 2,760 cartuchos útiles

  • 12 artefactos explosivos improvisados

  • 12 paquetes con carga explosiva (aproximadamente 20 kilos de pólvora)

  • Un rollo de cordón detonante

  • Tres vehículos

  • Equipo táctico diverso

Las autoridades confirmaron la detención de tres personas, aunque no se proporcionaron detalles sobre la posible organización delictiva a la que podrían pertenecer.

Los detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sale del camino y vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro
Vinculan a proceso a cuatro personas presuntas responsables del secuestro de un propietario de una vulcanizadora en Morelia, Michoacán 
Localizan sano y salvo a joven desaparecido en Tingüindín, Michoacán 
En noviembre del 2025, Michoacán salió de los 10 estados con más homicidios: SSP
Más información de la categoria
“No descansaré hasta que den con los responsables, no me importa si son personas de su mismo partido”: Grecia Quiroz
Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026; México conocerá sus rivales este viernes
Sheinbaum se reunirá con Trump antes del Sorteo del Mundial 2026
Frente frío ingresa por el norte del país; afectará a varios estados
Comentarios