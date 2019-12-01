“No descansaré hasta que den con los responsables, no me importa si son personas de su mismo partido”: Grecia Quiroz

Uruapan, Michoacán, 4 de diciembre del 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, dejó en claro que no descansará hasta que se haga justicia por el asesinato de su esposo Carlos Manzo, “cueste lo que cueste” y sin “importar si son personas de su mismo partido” luego de participar en una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“El día de hoy estuve presente en la reunión de trabajo enfocada en temas de seguridad, y mi exigencia sigue y seguirá siendo la misma, que se esclarezca el caso de Carlos Manzo y den con él o los verdaderos autores intelectuales de su homicidio”, externó en su cuenta de Facebook.

Así mismo, Quiroz aseguró tener el respaldo de miles de personas para no dejar de presionar para que entreguen a los verdaderos responsables del crimen de Manzo.

“Cueste lo que me cueste no descansaré y junto a miles de personas no dejaré de presionar para que entreguen y se haga Justicia así tenga que pagar quien sea, no me importa si son personas de su mismo partido, llegaré al fondo de la verdad ténganlo por seguro”, aseveró.

“Y espero actúen con Honestidad y Transparencia cosa que muchos ciudadanos ya no creen en muchas de las instituciones y con mucha razón me pongo de su lado”, indicó.