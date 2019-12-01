Sheinbaum se reunirá con Trump antes del Sorteo del Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 10:46:58

Ciudad de México, a 4 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump en la ciudad de Washington D. C., durante la celebración del Sorteo del Mundial de Futbol 2026.

“Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney”, apuntó la mandataria mexicana.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal reveló que viajará a la capital estadounidense durante la noche del 4 de diciembre, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Asimismo, especificó que su encuentro con los otros dos líderes de Norteamérica se llevará a cabo antes del inicio del evento mundialista.

Cabe señalar que, como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.