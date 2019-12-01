En noviembre del 2025, Michoacán salió de los 10 estados con más homicidios: SSP

Morelia, Michoacán, a 04 de diciembre del 2025.- José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública, informó que en noviembre de este año la entidad salió del top 10 con más homicidios a nivel nacional, como resultado de las acciones del plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que Michoacán cerró el mes de noviembre con 60 homicidios, de esta manera, se convierte en el mes con menor incidencia de homicidio doloso en los últimos 10 años. Apuntó que esta cifra representa una disminución del 76.83 por ciento, decir, 199 víctimas menos en comparación a las cifras de octubre del 2021.

Agregó que en el año 2015 se reportaron 964 homicidios, en 2016 fueron mil 476 víctimas, crecimiento que llegó a sus puntos más altos en 2020 con dos mil 456 víctimas, así como en 2021 con dos mil 761 víctimas mortales. En lo que va del año 2025, se han reportado mil 193 víctimas de homicidio doloso.

También en materia de reducción, el Fiscal General del estado, Carlos Torres Piña, destacó que el pasado mes de noviembre del año en curso tuvo ocho días sin reportes de homicidio alguno, lo que representa avances en materia de pacificación.