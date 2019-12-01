Frente frío ingresa por el norte del país; afectará a varios estados

Ciudad de México, a 4 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 18 se extenderá por el norte y noroeste del país y generará chubascos y lluvias fuertes.
Además, de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones.
De igual forma, se espera un nuevo descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas, rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Pronóstico de lluvias para el 4 de diciembre de 2025:
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Coahuila.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco y Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra, y Mixteca), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.