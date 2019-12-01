Frente frío ingresa por el norte del país; afectará a varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:28:31

Ciudad de México, a 4 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 18 se extenderá por el norte y noroeste del país y generará chubascos y lluvias fuertes.

Además, de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones.

De igual forma, se espera un nuevo descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas, rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Pronóstico de lluvias para el 4 de diciembre de 2025:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

: Baja California Sur, Sinaloa y Durango. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Chihuahua y Coahuila.

: Sonora, Chihuahua y Coahuila. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco y Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra, y Mixteca), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco y Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra, y Mixteca), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves: