Localizan restos óseos humanos en la comunidad de Téjaro en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:39:01
Tarímbaro, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Un cráneo y otros huesos humanos fueron localizados en un terreno baldío en la comunidad de Téjaro, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un terreno baldío ubicado en la esquina de las calles Melchor Ocampo y Prolongación de Pino Suárez, estaban tirados varios huesos humanos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento de un caneo y otros huesos humanos, mismos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
