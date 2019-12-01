Localizan restos humanos en Salamanca, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 12:18:02

Salamanca, Guanajuato, a 16 de julio 2026.- Esta mañana de jueves se registró el reporte a través de la línea de emergencia 911, sobre el hallazgo de restos humanos, lo que provocó despilegue policíaco en la comunidad Los Miranda, pertenenciente a Salamanca, Guanajuato.

Fue sobre el camino al acceso de la localidad en mención que acudieron uniformados a inspeccionaron el lugar.

Los efectivos confirmaron que dentro de bolsas plásticas se encontraban las partes de una persona.

El hallazgo fue informado a la Fiscalía del Estado, cuyos especialistas se movilizaron para procesar la escena e iniciar el acta correspondiente del suceso.

Finalmente los restos humanos fueron llevados al Semefo donde los someterán a los efectos de ley que deteminaran identidad de la víctima y temporalidad del fallecimiento.