Localizan persona sin vida en la Lomas de Balvanera, en Corregidora, Querétaro

Localizan persona sin vida en la Lomas de Balvanera, en Corregidora, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 10:09:31
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Corregidora, Querétaro, a 20 de julio 2026.- Servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Corregidora, se movilizaron a la colonia Lomas de Balvanera, en donde se localizó el cuerpo sin vida de una persona.

Fue en un domicilio, ubicado en la calle Don Juan, cerca del parque principal, en donde vecinos reportaron, que del inmueble, salía un olor fétido.

De inmediato, policías de la demarcación, así como servicios de emergencias, se aproximaron e ingresaron al inmueble, y desafortunadamente, localizaron a una persona sin vida, en avanzado estado de descomposición.

La zona fue acordonada, por parte de las autoridades, y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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