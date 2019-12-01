Localizan niña abandonada al interior de un departamento en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 16:34:11

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2025.- Una menor de 4 años fue localizada abandonada al interior de un departamento en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

De acuerdo al informe de las autoridades, recibieron una llamada por parte del dueño de la vivienda, donde reportaba que escuchaba llantos de una niña en una de las viviendas que rentan, por lo que pedía que acudieran para inspeccionar.

Al inmueble, que está ubicado entre las calles Bolívares y Jerusalén de la colonia Aquiles Serdán, se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“El ciudadano les refirió que, al interior de su domicilio, en un departamento que le renta a una mujer, desde hace varias horas escuchaba el llanto de una niña y al parecer no se encontraba algún familiar con ella”.

El dueño de la vivienda, uso un duplicado de llave que tenía para abrirles a los policías, quienes tras revisar el lugar, encontraron a la niña encerrada y asustada en el baño.

También llegaron paramédicos al sitio, para revisar que la niña estuviera en buenas condiciones de salud.

“Tras un diálogo de confianza, dijo tener cuatro años de edad y que su mamá la dejó en el baño sin saber a dónde iba. Paramédicos de Protección Civil (PC) que acudieron al apoyo, diagnosticaron a la menor con buen estado de salud sin lesiones aparentes visibles”.

Los elementos policiacos le dieron a la menor agua y comida, mientras realizaban su resguardo.

Asimismo, más tarde llegó un hombre de 76 años de edad, quien se identificó como el bisabuelo de la niña. Además al estar conversando con los elementos de la SSC, les comentó que de su nieta y de su pareja sentimental, tenía aproximadamente 4 días sin saber sobre su paradero.

Ante esta situación, ambos fueron llevados al Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA) donde se iniciará la investigación del caso, para determinar si el adulto mayor se quedará con la custodia de la menor rescatada.