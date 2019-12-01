Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero

Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 19:01:27
Acapulco, Guerrero, a 12 de marzo de 2026.- Los cuerpos de dos mujeres fueron localizadas la madrugada de este jueves al interior de un vehículo en el puerto de Acapulco.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron en la calle Mar Mediterráneo del fraccionamiento Hornos Insurgentes, a escasos metros de la subdelegación de la Fiscalía General de la República.

Los cadáveres fueron encontrados en la cajuela de un vehículo tipo Chevy y según las primeras diligencias, las féminas habrían sido asfixiadas.

Al sitio acudieron autoridades para realizar las diligencias correspondientes, además de llevar los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

 

 

