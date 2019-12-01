Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 19:01:27

Acapulco, Guerrero, a 12 de marzo de 2026.- Los cuerpos de dos mujeres fueron localizadas la madrugada de este jueves al interior de un vehículo en el puerto de Acapulco.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron en la calle Mar Mediterráneo del fraccionamiento Hornos Insurgentes, a escasos metros de la subdelegación de la Fiscalía General de la República.

Los cadáveres fueron encontrados en la cajuela de un vehículo tipo Chevy y según las primeras diligencias, las féminas habrían sido asfixiadas.

Al sitio acudieron autoridades para realizar las diligencias correspondientes, además de llevar los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).