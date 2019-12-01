Golpes a estructuras de Jalisco y Sinaloa en Chiapas: Con apoyo de Black Hawk caen 13 personas en operativo de alto impacto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 19:11:40

Tuxtla Gutiérrez, Chis., a 12 de marzo de 2026.- En un despliegue que incluyó patrullajes aéreos con un helicóptero militar Black Hawk, fuerzas de seguridad estatales y federales realizaron una serie de operativos en Chiapas que dejaron 13 personas detenidas, presuntamente vinculadas a dos poderosos grupos criminales, señalados por las autoridades como generadores de violencia en la entidad.

La operación fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien aseguró que se trató de una ofensiva coordinada entre corporaciones estatales y federales para frenar las amenazas y actos violentos que recientemente han sacudido diversas regiones del estado.

Operativo aéreo y terrestre

Uno de los momentos más llamativos del operativo ocurrió en la comunidad de Chapayal Grande, en el municipio de Ixhuatán, donde fuerzas de seguridad desplegaron patrullajes terrestres apoyados por un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, utilizado para vigilar la zona desde el aire y cerrar el cerco contra presuntos integrantes del CJNG.

En ese punto fueron capturados cinco hombres, señalados por las autoridades como presuntos responsables de difundir audios con amenazas contra autoridades estatales y federales, además de estar relacionados con la quema de vehículos registrada semanas atrás en esa región.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas largas, cartuchos útiles, chalecos balísticos, equipo táctico y presuntos narcóticos, lo que reforzó la hipótesis de que los detenidos formaban parte de una célula criminal activa.

Amenazas y clima de tensión

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos habrían participado en la difusión de mensajes intimidatorios enviados a través de aplicaciones de mensajería, algunos de ellos incluso parcialmente en lengua tsotsil, en los que se advertía sobre posibles ataques y represalias contra autoridades y municipios de la región norte de Chiapas.

Las amenazas habrían tenido como objetivo generar miedo entre la población y presionar a las autoridades, en un contexto de creciente tensión por la presencia de grupos criminales en el estado.

Golpe también al Cártel de Sinaloa

Las acciones contra el crimen no se limitaron a esa zona. En la ciudad de Tapachula, fuerzas de seguridad detuvieron a Eliseo “N”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa, quien fue capturado junto con otro individuo por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además, otras seis personas fueron arrestadas en distintos puntos del estado, incluyendo los municipios de Chenalhóy Mazatán, por delitos relacionados con narcomenudeo y posesión de armas.

Balance del operativo

Con estas acciones, las autoridades informaron que 13 personas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, mientras la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Chiapas determinarán su situación jurídica.

El secretario de Seguridad estatal fue contundente al advertir que la ofensiva contra los grupos criminales continuará.

Mientras tanto, en distintas regiones del estado, el mensaje que dejó el estruendo del Black Hawk surcando el cielo chiapaneco fue claro: la batalla entre autoridades y células ligadas a Sinaloa y Jalisco sigue escalando.