Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 12:47:07

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- Se registró un incendio en la sala de visitas del Centro Varonil de Reinserción Social (Ceresova) Santa Martha Acatitla, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició en la sala de visitas del penal, un espacio que se encuentra separado del área donde permanecen las personas privadas de la libertad, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según declaraciones del jefe de grupo de custodios, las llamas fueron generadas presuntamente por un corto circuito en un área destinada a la preparación de alimentos dentro de esa zona.

Luego del inicio del siniestro, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas en pocos minutos, lo que evitó que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

Autoridades penitenciarias señalaron que el incidente quedó controlado sin que se registraran personas lesionadas ni daños de consideración en las instalaciones.