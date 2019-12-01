Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato

Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:46:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 12 de marzo de 2026.- Un hombre se encontraba al interior de su domicilio en la colonia Santos Degollado conocida como "El Becerro" cuando repentinamente sujetos desconocidos irrumpieron en su vivienda para dispararle en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. 

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas de este jueves en la privada Progreso donde vecinos escucharon los disparos, por lo que dieron aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias 911. 

Posteriormente elementos policiacos y socorristas se presentaron en el lugar y dentro de un domicilio con fachada en color verde se encontraba el masculino con lesiones de bala. 

Al ser valorado constataron que ya no contaba con signos vitales y de inmediato colocaron la cinta amarilla para dar parte a la fiscalía del estado. 

Según versiones, un familiar se encontraba en otra área de la casa cuando escuchó las detonaciones y posteriormente un vehículo de características desconocidas que salió rápidamente del lugar con rumbo desconocido. 

La realidad de los hechos será determinada por agentes de investigación criminal y peritos que procesaron la escena para dar inicio a la carpeta de investigación. 

El cuerpo de la víctima, del cual hasta el momento se desconoce identidad, fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán necropsia que marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpes a estructuras de Jalisco y Sinaloa en Chiapas: Con apoyo de Black Hawk caen 13 personas en operativo de alto impacto
Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato
Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa
Más información de la categoria
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Inter Guardia Civil fortalece la dignificación policial y reconoce talento deportivo de más de mil elementos de la SSP Michoacán, destaca su titular José Antonio Cruz Medina
¡Congresos de lujo! Mantener a diputados de BC, Morelos y Michoacán cuesta hasta 35 millones de pesos anuales por cada uno, exhibe Sheinbaum
Michoacán: Coordinación interinstitucional otorga beneficios preliberacionales a 9 mujeres 
Comentarios