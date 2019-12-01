Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:46:12

Celaya, Guanajuato, a 12 de marzo de 2026.- Un hombre se encontraba al interior de su domicilio en la colonia Santos Degollado conocida como "El Becerro" cuando repentinamente sujetos desconocidos irrumpieron en su vivienda para dispararle en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas de este jueves en la privada Progreso donde vecinos escucharon los disparos, por lo que dieron aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

Posteriormente elementos policiacos y socorristas se presentaron en el lugar y dentro de un domicilio con fachada en color verde se encontraba el masculino con lesiones de bala.

Al ser valorado constataron que ya no contaba con signos vitales y de inmediato colocaron la cinta amarilla para dar parte a la fiscalía del estado.

Según versiones, un familiar se encontraba en otra área de la casa cuando escuchó las detonaciones y posteriormente un vehículo de características desconocidas que salió rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

La realidad de los hechos será determinada por agentes de investigación criminal y peritos que procesaron la escena para dar inicio a la carpeta de investigación.

El cuerpo de la víctima, del cual hasta el momento se desconoce identidad, fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán necropsia que marca la ley.