Michoacán: Coordinación interinstitucional otorga beneficios preliberacionales a 9 mujeres 

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Como parte del programa “8M Encuentro por la Libertad”, se autorizó la libertad anticipada para nueve mujeres que se encontraban en centros penitenciarios. Este logro es fruto del trabajo realizado entre la Coordinación del Sistema Penitenciario, la Comisión Estatal de Víctimas, el Instituto de la Defensoría Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

Durante el acto, el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, destacó el trabajo que durante la presente administración se realiza para generar políticas públicas con perspectiva de género. Al evento lo acompañaron el fiscal Carlos Torres Piña y el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Rubén Ignacio Pedraza Barrera, en representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

“Estas acciones se centran en el respeto a la dignidad y los derechos humanos; pero, sobre todo, en derribar barreras para consolidar políticas públicas con perspectiva de género”, enfatizó el funcionario estatal.

Durante la entrega de cartas de libertad a las nueve beneficiarias, quienes acudieron acompañadas por sus seres queridos, y la recepción de uniformes para el personal de seguridad por parte de los directores de los penales, Elías Sánchez recalcó que la igualdad de género, la legalidad y el respeto a los derechos humanos son los pilares de la labor penitenciaria.