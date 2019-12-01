¡Congresos de lujo! Mantener a diputados de BC, Morelos y Michoacán cuesta hasta 35 millones de pesos anuales por cada uno, exhibe Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:07:24
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.— El gasto de los congresos estatales volvió a encender la polémica luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera este jueves una lista con el costo que representa cada diputado local en México. Las cifras impactan: en algunos estados, mantener a un solo legislador puede costar más de 30 millones de pesos al año.

De acuerdo con los datos presentados en la conferencia matutina, Baja California encabeza el ranking nacional con un costo aproximado de 34.8 millones de pesos anuales por diputado. Muy cerca aparece Morelos, donde cada legislador representa 31.9 millones de pesos al erario, mientras que Michoacán ocupa el tercer lugar, con 30.2 millones de pesos por diputado al año.

Las cifras forman parte de un comparativo del gasto de los 32 congresos estatales, cuyo costo conjunto asciende a más de 18 mil millones de pesos anuales, considerando sueldos, asesores, personal administrativo, mantenimiento de edificios y operación legislativa.

El informe también revela fuertes contrastes en el país. Mientras algunos congresos superan los 30 millones de pesos por legislador, otros operan con costos mucho menores. En el extremo opuesto aparece Colima, donde cada diputado cuesta apenas poco más de 5 millones de pesos al año, casi siete veces menos que en Baja California.

El tema fue presentado como parte del debate sobre reducir el gasto público y los privilegios de la clase política, ya que, según el diagnóstico del gobierno federal, existen congresos estatales con estructuras administrativas infladas y altos costos operativos.

La exposición de los datos generó reacciones inmediatas en redes sociales y en círculos políticos, donde se cuestiona si el gasto de los legislativos estatales corresponde realmente a los resultados que ofrecen.

Con cifras millonarias y grandes diferencias entre estados, el costo de los congresos locales se perfila ahora como uno de los nuevos frentes del debate sobre el uso del dinero público en México.

