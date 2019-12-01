Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 18:02:46

Campeche, Camp., 12 de marzo de 2026.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que dos mujeres detenidas tras la marcha del 8 de marzo podrían enfrentar penas de hasta 37 años de prisión, de acuerdo con las acusaciones derivadas de los hechos ocurridos durante la protesta.

La mandataria estatal señaló que las detenidas habrían intentado incendiar a elementos policiales mientras se desarrollaba la movilización, lo que derivó en su arresto y en el inicio de un proceso legal en su contra.

Sansores indicó que, en caso de acreditarse los delitos que se les imputan, las sanciones podrían ser severas. “Pueden ser penas muy altas, de 25, 30 o 37 años”, declaró al referirse a la gravedad de las acusaciones.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que las detenciones fueron arbitrarias y expresó preocupación por la situación de las mujeres arrestadas.

Ante el proceso judicial en curso, la gobernadora señaló que será el juez quien determine la responsabilidad de las acusadas. “Esperemos que el juez actúe con justicia”, afirmó.