Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche

Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 18:02:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Campeche, Camp., 12 de marzo de 2026.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que dos mujeres detenidas tras la marcha del 8 de marzo podrían enfrentar penas de hasta 37 años de prisión, de acuerdo con las acusaciones derivadas de los hechos ocurridos durante la protesta.

La mandataria estatal señaló que las detenidas habrían intentado incendiar a elementos policiales mientras se desarrollaba la movilización, lo que derivó en su arresto y en el inicio de un proceso legal en su contra.

Sansores indicó que, en caso de acreditarse los delitos que se les imputan, las sanciones podrían ser severas. “Pueden ser penas muy altas, de 25, 30 o 37 años”, declaró al referirse a la gravedad de las acusaciones.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que las detenciones fueron arbitrarias y expresó preocupación por la situación de las mujeres arrestadas.

Ante el proceso judicial en curso, la gobernadora señaló que será el juez quien determine la responsabilidad de las acusadas. “Esperemos que el juez actúe con justicia”, afirmó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpes a estructuras de Jalisco y Sinaloa en Chiapas: Con apoyo de Black Hawk caen 13 personas en operativo de alto impacto
Localizan los cuerpos de dos mujeres en la cajuela de un auto en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Santos Degollado de Celaya, Guanajuato
Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa
Más información de la categoria
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Inter Guardia Civil fortalece la dignificación policial y reconoce talento deportivo de más de mil elementos de la SSP Michoacán, destaca su titular José Antonio Cruz Medina
¡Congresos de lujo! Mantener a diputados de BC, Morelos y Michoacán cuesta hasta 35 millones de pesos anuales por cada uno, exhibe Sheinbaum
Michoacán: Coordinación interinstitucional otorga beneficios preliberacionales a 9 mujeres 
Comentarios