Inter Guardia Civil fortalece la dignificación policial y reconoce talento deportivo de más de mil elementos de la SSP Michoacán, destaca su titular José Antonio Cruz Medina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:59:40
Morelia, Mich., a 12 de marzo de 2026.- Con la participación de más de mil elementos en diversas disciplinas deportivas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha el Inter Guardia Civil, un encuentro que impulsa la dignificación policial, fomenta la integración institucional y promueve el bienestar integral del personal operativo.

Durante el arranque de las actividades, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que el impulso a las actividades deportivas permite reconocer el talento, los valores y la vocación de servicio que distinguen a las y los integrantes de la Guardia Civil, además de fortalecer su preparación física y emocional para el cumplimiento de sus funciones.

“El tema de la dignificación policial también inicia desde el impulso deportivo. Hemos encontrado grandes talentos dentro de la corporación: corredores, basquetbolistas, voleibolistas, atletas y compañeros que practican deporte adaptado a un alto nivel, que deben ser reconocidos e impulsados desde la secretaría”, expresó.

El funcionario subrayó que el Inter Guardia Civil no solo representa una competencia deportiva, sino también un espacio de integración institucional, donde las y los elementos participan con entusiasmo, compañerismo y orgullo al representar a sus regiones y agrupamientos.

El encuentro contempla competencias en fútbol, básquetbol y voleibol en ambas ramas, además de box, tiro, carrera de obstáculos y una carrera atlética de tres kilómetros, disciplinas que pondrán a prueba la preparación física y la determinación de las y los participantes.

Las actividades deportivas se desarrollarán hasta el próximo jueves.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de fortalecer el bienestar y la dignificación de quienes integran la corporación, reconociendo su esfuerzo diario en la tarea de salvaguardar la seguridad de las y los michoacanos.

