Estudiante resulta lesionada después de lanzarse del segundo piso en el CBTIS 275 de Matamoros, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 22:05:18

Matamoros, Tamaulipas, a 3 de febrero de 2026.- Un incidente ocurrido en el CBTIS 275 de Matamoros, Tamaulipas, dejó a una estudiante lesionada luego de que se arrojara desde el segundo nivel del edificio escolar, situación que obligó a su traslado inmediato a un hospital.

De acuerdo con información oficial, el hecho se registró la mañana de este martes 3 de febrero en el plantel localizado en la colonia Campestre del Río, primera etapa, al oriente de la ciudad.

Tras percatarse de lo sucedido, personal docente dio aviso a las autoridades correspondientes y activó los protocolos de emergencia para brindar atención a la alumna, además de solicitar apoyo de los cuerpos de auxilio.

Según el reporte preliminar, la joven padece esquizofrenia y explicó a los paramédicos que, mientras se encontraba en el segundo piso, escuchó voces que le indicaron que se lanzara, motivo por el cual realizó la acción.

Hasta el momento, no se ha detallado la gravedad de las lesiones, ya que los servicios de emergencia optaron por mantener reservada esa información.

Por su parte, la dirección del CBTIS informó que la estudiante recibirá acompañamiento y respaldo por parte de la comunidad educativa, subrayando la relevancia de atender de manera oportuna los temas relacionados con la salud mental tanto dentro como fuera de la escuela.

Finalmente, la institución exhortó a madres y padres de familia a mantenerse atentos y cercanos a sus hijos, a fin de identificar a tiempo cualquier situación de riesgo y brindar el apoyo emocional necesario ante una posible crisis.