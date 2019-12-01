Localizan el cuerpo de un hombre que fue objeto de una agresión armada en la comunidad Santa María del Refugio de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 21:51:01

Celaya, Guanajuato, a 3 de febrero de 2026.- La noche del lunes un hombre fue objeto de un ataque a mano armada, quedando sin vida casi de manera instantánea en la ciudad de Celaya.

El suceso tuvo lugar en un inmueble de la comunidad Santa María del Refugio en la calle Mariano Jiménez, dónde versiones preliminares un sujeto desconocido llegó a buscar a la víctima y le disparó en varias ocasiones hasta dejarlo sin vida.

Fue hasta el medio día de este martes que el cuerpo fue localizado y se dió parte a las autoridades.

Minutos después arribaron Agentes de Investigación Criminal y Peritos, los cuales certificaron que el masculino presentaba varias heridas producidas por arma de fuego, por lo que procesaron la escena, dando inicio a la carpeta de investigación.

Una vez que se terminó el trabajo de campo correspondiente, el cadáver fue trasladado al Semefo donde le practicarán la necropsia de ley.