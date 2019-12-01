Hombre fallece durante incendio forestal en la comunidad de Santiago Tezontlale en Ajacuba, Hidalgo

Ajacuba, Hidalgo, a 3 de febrero de 2026.- Un incendio forestal de gran magnitud ocurrido en la comunidad de Santiago Tezontlale, perteneciente al municipio de Ajacuba, Hidalgo, dejó como saldo una persona sin vida y severas afectaciones ambientales. El siniestro consumió alrededor de 15 hectáreas de pastizales y vegetación silvestre.

Según los reportes iniciales, el fuego se habría originado por una quema de hierba que se salió de control. Factores como la sequía prolongada y las elevadas temperaturas contribuyeron a que las llamas se extendieran rápidamente por la zona.

Tras varias horas de labores ininterrumpidas, las autoridades informaron que el incendio fue controlado en su totalidad. Asimismo, detallaron que los trabajos de liquidación presentan un avance cercano al 95 por ciento, lo que disminuye considerablemente la posibilidad de una reactivación.

En las tareas para sofocar el fuego participaron brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, elementos de Seguridad Pública, bomberos del municipio de San Agustín Tlaxiaca, así como corporaciones de emergencia y policías de Ajacuba. A estas acciones se sumaron pobladores de la comunidad, quienes apoyaron para evitar que el incendio alcanzara zonas habitadas.

Durante el desarrollo del incidente, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 78 años, identificado como José “N”, quien presuntamente quedó atrapado entre las llamas. De forma preliminar, se indicó que la víctima realizaba una quema controlada en su propiedad al momento de los hechos.