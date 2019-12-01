Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 09:20:36

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2025. – Una fuerte movilización policial se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Camelinas, luego de que un hombre arrojara una granada frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con información preliminar, el sujeto (no identificado) se aproximó a la entrada del edificio federal y dejó el artefacto, el cual presuntamente aún conservaba el seguro; tras ello, huyó a pie.

Personas que se encontraban en la zona detectaron el objeto sospechoso y alertaron de inmediato al personal de seguridad del INM. Como medida preventiva, el edificio fue evacuado por la parte trasera, mientras que el área permanece acordonada por corporaciones policiales.

Elementos especializados en manejo de explosivos ya trabajan en el lugar para asegurar y posteriormente destruir la granada.

Las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia para identificar al responsable y dar seguimiento a las investigaciones.