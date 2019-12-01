Enfrentamiento en Irapuato deja un presunto agresor abatido y seis detenidos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 10:54:49

Irapuato, Guanajuato, a 12 de noviembre 2026.- En la comunidad de La Trinidad de Temascatío se registró un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad y presuntos integrantes de un grupo delictivo, que dejó como saldo seis personas detenidas y un presunto agresor sin vida.

La agresión ocurrió el miércoles 11 de noviembre, cuando efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) realizaban recorridos de vigilancia y reconocimiento por la zona, momento en que fueron atacados a balazos.

Ante la agresión, los uniformados repelieron el ataque y realizaron una intervención que derivó en la captura de seis personas, quienes presuntamente estarían relacionadas con el grupo delincuencial del Cartel de Santa Rosa de Lima. Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores murió.

Tras el enfrentamiento, las corporaciones aseguraron seis armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos, motocicletas y varios vehículos, considerados parte de los indicios para las investigaciones.

Los seis detenidos, junto con el armamento y los demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato, que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.