Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en paraje de la colonia Los Llanos en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 14:16:00

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la colonia Los Llanos en esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un camino de terracería que comunica las colonias Los Llanos y la Lucio Cabañas, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.