Localizan el cuerpo de un hombre en la comunidad de La Laja en Celaya, Guanajuato

Localizan el cuerpo de un hombre en la comunidad de La Laja en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:30:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 9 de febrero de 2026.- Con huellas de violencia e impactos producidos por arma de fuego, fue que encontraron a un masculino sin vida en la comunidad de La Laja del municipio de Celaya.

Alrededor de las 9 horas de este lunes, vecinos que pasaban a un costado de las vías del tren descubrieron a la víctima de identidad desconocida, lo que derivó al alertamiento de las autoridades a través de la línea de emergencias 911. 

Una vez que llegaron cerca de campos de cultivo confirmaron que el masculino presentaba huellas de violencia y sin vida, el cual portaba una camisa de la empresa Telmex. 

Minutos después agentes de investigación criminal y peritos llegaron al sitio que fue procesado para iniciar la carpeta de investigación. 

Al término del trabajo de campo, el cuerpo fue llevado al Semefo donde le realizan los efectos de ley que arrojará las causas y temporalidad del fallecimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violación en agravio de una mujer con discapacidad es vinculado a proceso en Morelia, Michoacán
Llevan a La Huacana, Turicato y Morelos el foro “DESCONEK-TATE y RECONEK-TATE
Ultiman a un individuo en Villa Madero, Michoacán 
Atienden incendio en casa habitación en la colonia Juriquilla de la capital queretana  
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula
Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa
Comentarios