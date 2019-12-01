Localizan el cuerpo de un hombre en la comunidad de La Laja en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:30:05

Celaya, Guanajuato, a 9 de febrero de 2026.- Con huellas de violencia e impactos producidos por arma de fuego, fue que encontraron a un masculino sin vida en la comunidad de La Laja del municipio de Celaya.

Alrededor de las 9 horas de este lunes, vecinos que pasaban a un costado de las vías del tren descubrieron a la víctima de identidad desconocida, lo que derivó al alertamiento de las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

Una vez que llegaron cerca de campos de cultivo confirmaron que el masculino presentaba huellas de violencia y sin vida, el cual portaba una camisa de la empresa Telmex.

Minutos después agentes de investigación criminal y peritos llegaron al sitio que fue procesado para iniciar la carpeta de investigación.

Al término del trabajo de campo, el cuerpo fue llevado al Semefo donde le realizan los efectos de ley que arrojará las causas y temporalidad del fallecimiento.