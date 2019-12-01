Choque volcadura en Zacapu, Michoacán deja daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 12:26:59

Zacapu, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque-volcadura de un vehículo registrado en la carretera Comanja-La Constitución.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes verificaron que no había lesionados.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.