Choque volcadura en Zacapu, Michoacán deja daños materiales

Zacapu, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque-volcadura de un vehículo registrado en la carretera Comanja-La Constitución.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad se había registrado un accidente vehicular.
Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes verificaron que no había lesionados.
Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.