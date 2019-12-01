Localizan dos personas sin vida en San Juan del Río, Querétaro; hay una más herida

Localizan dos personas sin vida en San Juan del Río, Querétaro; hay una más herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 12:50:18
San Juan del Río, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados con huellas de violencia sobre un camino de terracería en la zona cerril de la comunidad de Puerta de Palmillas, en el municipio de San Juan del Río; además se localizó una tercer persona herida.

Vecinos que pasaban por el sitio, se dieron cuenta que en el paraje estaban dos cuerpos tirados, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias.

Al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que dos hombres ya no contaban con signos vitales, debido a que tenían heridas producidas por arma de fuego, además de que presentaban signos de que habían sido torturados.

Muy cerca de los cadáveres, hallaron un automóvil y dentro de el, se encontraba otro hombre, el cual tenía varios golpes y heridas producidas por balas, mismo que fue llevado al Hospital General de la cabecera municipal, donde reportaron su estado de salud como estable.

La víctimas fueron identificadas como Mario “N”, de aproximadamente 42 años de edad; Cristian “N”, de 26 y Mauricio “N”, de  35, aunque no precisaron quién fue el que sobrevivió.

Asimismo, de manera extraoficial, indicaron que los hombres eran originarios de la misma comunidad, pero que fueron levantados mientras conducían sus autos por un grupo de sujetos armados.

 

