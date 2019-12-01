Localizan dos leones africanos y pareja de tigres en una vivienda de la colonia Matilde en Pachuca, Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, a 27 de septiembre de 2025.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), realizó un cateo en un inmueble de la colonia Matilde en Pachuca, donde fueron localizanos dos leones africanos y una pareja de tigres, además de varias aves.

Dicha acción, fue llevada a cabo por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Unidad Especializada en Delitos contra los Animales, debido a que recibieron una anuncia anónima, en donde alertaban que en el lugar sacrificaban perros, por lo que se obtuvo la orden de un juez.

Al entrar al predio, se encontraron con dos leones, un macho y una hembra, así como otra de tigres y algunas aves exóticas, los cuales, se encontraban en condiciones irregulares, por lo que al parecer traficaban con ellos y sufrían maltrato animal.

Al cuestionar a las personas que se encontraban en el domicilio, si contaban con los papeles que pudieran acreditar su legal procedencia, no pudieron comprobarla, por lo que de inmediato, se procedió a asegurar a los felinos y a las aves, quienes fueron llevados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para ser resguardados.