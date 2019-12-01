Magisterio Michoacano inicia Paro de 48 Horas; CNTE exige diálogo

Magisterio Michoacano inicia Paro de 48 Horas; CNTE exige diálogo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 09:53:05
Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- Representantes del magisterio michoacano, a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXVII, han iniciaron con el paro laboral de 48 horas en el estado, como medida de presión ante la falta de atención a diversas problemáticas que afectan al sistema educativo.

Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de una de las fracciones  de la CNTE XXVII, confirmó que la movilización busca visibilizar las demandas urgentes del gremio, entre las cuales destacan.

 La falta de pago a cerca de mil profesores que aún reciben su sueldo vía cheque, y el déficit de docentes, entre otras 

Mandujano Ortega señaló que, en el caso específico del municipio de Uruapan, no se realizará la toma de la presidencia municipal por motivos de seguridad, y como muestra de luto tras el asesinato del edil Carlos Manzo, 

"Los compañeros solo harán entrega de  un documento con las exigencias, el cual está dirigido a la Presidencia de la República y con copia a los presidentes municipales.", apuntó el líder magisterial.

El objetivo final de estas acciones es la instalación de la mesa tripartita de diálogo que incluya a la Federación, al Gobierno del Estado y a las fracciones sindicales para encontrar soluciones definitivas a los problemas pendientes.

