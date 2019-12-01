Localizan dos cuerpos encobijados cerca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 21:23:03

Apatzingán, Mich., a 16 de octubre de 2026.— Un macabro hallazgo movilizó la tarde de este viernes a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, luego de que fueran localizados los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y envueltos en cobijas, en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la colonia El Varillero.

De acuerdo con la información disponible, el descubrimiento se registró sobre la avenida Mario Jiménez, a la altura de la calle Cuautla, donde vecinos de la zona se percataron de la presencia de los cadáveres y dieron aviso a las autoridades municipales.

Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano se desplazaron hasta el lugar, donde confirmaron que se trataba de dos personas del sexo masculino que ya no contaban con signos vitales y presentaban lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Ante la escena del doble homicidio, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y restringieron el acceso al área, con la finalidad de evitar la alteración de posibles evidencias relacionadas con el crimen.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que fueron privados de la vida ambos hombres.

Una vez concluidas las actuaciones periciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se les practicarán los estudios de ley y permanecerán en espera de su identificación.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como el móvil del doble asesinato y quiénes podrían estar involucrados en estos hechos violentos registrados en la ciudad de Apatzingán.