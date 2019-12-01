Localizan cuerpo sin vida de una persona cerca de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 10:40:58
Celaya, Guanajuato, a 13 de septiembre 2025.- La mañana de este sábado el cuerpo sin vida de una persona con huellas de violencia y maniatado fue localizado a 30 metros de distancia de la carretera Juan Martín, justo en el entronque a la comunidad la Luz de Texas.

Vecinos de la zona se disponían a laborar cuando descubrieron el cuerpo a un costado de unos corrales de las vacas.

El suceso fue informado a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, sitios al que se desplazaron elementos municipales y Guardia Nacional confirmando la existencia del cadáver, colocando la cinta amarilla. 

Minutos después arribaron Agentes de Investigación Criminal y Peritos donde encontraron al masculino de identidad desconocida presuntamente maniatado y con disparos en la cabeza.

Al culminar el trabajo de campo el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán la necropsia que marca la ley.

