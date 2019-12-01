Localizan cuerpo en estado de descomposición en el canal de la Cortadura de Tampico, Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas, a 8 de enero de 2026.- La tarde de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el canal de la Cortadura, a la altura de las oficinas de Turismo municipal, dentro de un área que forma parte del corredor turístico y que conecta con la laguna del Carpintero, uno de los principales puntos recreativos de Tampico.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 alrededor de las 13:30 horas, lo que derivó en el despliegue de elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el sitio para llevar a cabo las labores de rescate y el aseguramiento del área.

Héctor Guzmán Curiel, comandante de Bomberos de Tampico, informó que se trata de un hombre adulto de aproximadamente 1.70 metros de estatura, quien vestía una playera blanca y presentaba un avanzado estado de descomposición al momento de ser extraído del agua.

“No presenta muestras evidentes de ataque de cocodrilo ni heridas visibles, pero por el estado en que fue localizado corresponde a la Fiscalía determinar las causas del fallecimiento”, precisó el comandante.

El funcionario agregó que el tiempo que el cuerpo permaneció sumergido complica la identificación de posibles lesiones o indicios de violencia. Además, señaló que la víctima no portaba documentos de identificación, por lo que será mediante los peritajes como se determine si el deceso fue consecuencia de una agresión, un accidente o alguna causa médica.

Tras concluir las maniobras de recuperación, el cuerpo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que inició la carpeta de investigación para lograr la identificación de la persona y esclarecer los hechos.

Autoridades estatales señalaron que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a localizar a familiares o a conocer las circunstancias previas a la muerte, especialmente por tratarse de una zona con alta afluencia turística.