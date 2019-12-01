Aseguran auto con armas de fuego en la carretera libre Querétaro-Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:53:11
Corregidora, Querétaro, 9 de enero del 2026.- Una importante movilización por parte de autoridades de las tres órdenes de gobierno, se registró en la carretera libre Querétaro-Celaya, en donde fue asegurado un auto con armas de fuego al interior.

A través de la línea de emergencias 911, fue en donde se reportó que un auto había sido abandonado al exterior de una tienda de conveniencia, y que al interior había armas de fuego.

Rápidamente autoridades se movilizaron a la zona limítrofe entre los estados de Querétaro y Guanajuato y localizaron el auto reportado así como las armas de fuego.

La zona fue asegurada y se dio parte a la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el aseguramiento del auto así como de las armas.

