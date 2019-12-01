En Salvador Escalante, Michoacán, detienen a colombiano, presunto jefe de plaza 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 09:26:37

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de enero 2026.- Como resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado; militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, señalado como presunto jefe de plaza de un grupo del Crimen Organizado.

El ahora detenido responde al nombre de Jefsson David C. S., de 29 años de edad, alias “R-1”, originario de país sudamericano de Colombia.

Ante los recientes hechos de inseguridad en esa región, los oficiales han emprendido diversos operativos, por brechas, carreteras, en comunidades y colonias, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Como resultado de estos operativos en Zirahuén fue detenido el sujeto apodado “R-1” señalado como presunto jefe de plaza de un grupo delictivo, por lo que se le aseguraron dos motocicletas, las mismas con alteraciones en sus medios de identificación.

Además dos maletas donde llevaba un rifle de asalto conocido como “cuerno de chivo” calibre 7.62, dos pistolas calibres .9 y .22 milímetros, un aditamento lanza granadas, calibre .40 milímetros.

También le fue encontrada una granada de fragmentación, cargadores y cartuchos útiles de distintos calibres.

Le fue asegurado 130 dosis de la droga sintética conocidas como “crystal”, 113 dosis de cocaína y 140 dosis de mariguana, todas con etiquetas de un grupo delictivo.

El hombre también llevaba un chaleco con placas balísticas, tres cámaras de videovigilancia, dos playeras, dos pantalones tácticos, botas, rodilleras y bolsas tácticas.

En hombre y lo asegurado fueron presentado ante la Fiscalía General de la República.