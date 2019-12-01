Alcaldesa de Villagrán confirma zona controlada tras explosión; 80 personas fueron desalojadas de manera preventiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:34:06

Villagrán, Guanajuato, 9 de enero del 2026.– La alcaldesa Cintia Teniente informó que la explosión registrada en una bodega donde se almacenaba combustible ilegal, ubicada sobre la calle Mercurio en la colonia Satélite, se encuentra totalmente controlada, de acuerdo con el reporte que le fue presentado por el coordinador estatal de Protección Civil, Hiram Álvarez de la Rosa.

La presidenta municipal señaló que el incendio fue sofocado y que, aunque aún se percibía calor en el área, no existe riesgo para la población.

“Quiero decirle a la gente de Villagrán que esté tranquila; no es cierto que se tenga que evacuar todo el municipio, la información certera la están dando los especialistas”, expresó, al llamar a la calma ante rumores difundidos en redes sociales.

Teniente explicó que, por recomendación técnica, únicamente dos viviendas aledañas al inmueble siniestrado permanecerán restringidas de manera preventiva. “Ya no hay riesgo, pero por seguridad no puede regresar la población a esos domicilios cercanos”, puntualizó.

Por su parte, Hiram Álvarez de la Rosa detalló que tras una evaluación conjunta con corporaciones municipales, estatales y federales, se determinó que el único riesgo es la estructura del inmueble afectado.

“De ahí en más, no hay riesgo para la población; ya estamos fuera de peligro en Villagrán”, afirmó, destacando que no se detectaron niveles de explosividad tras el monitoreo con equipo especializado.

En tanto, el senador Emmanuel Reyes informó que como medida preventiva fueron desalojadas alrededor de 80 personas, mientras que ocho vecinos fueron atendidos por crisis nerviosa, sin que se reportaran pérdidas humanas.

“Afortunadamente no hay ninguna pérdida humana, solamente personas con crisis nerviosa”, señaló, al explicar que el gimnasio del Comude fue habilitado como albergue temporal para brindar alimentos, cobijas y atención a las familias afectadas.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la zona permanecerá resguardada y bajo vigilancia mientras concluyen las revisiones, priorizando en todo momento la seguridad y tranquilidad de la población.