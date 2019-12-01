Anuncia Donald Trump ataques vía terrestre contra grupos delictivos que mantienen el control en México

Washington, Estados Unidos, a 8 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno contempla iniciar acciones terrestres contra los cárteles del narcotráfico, luego de las operaciones realizadas por vía marítima tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, aunque no precisó cómo se llevarían a cabo estos planes.

Durante una entrevista transmitida la noche del jueves por Fox News, Trump sostuvo que “ha llegado el momento de empezar a actuar por tierra contra los cárteles”, a los que acusó de tener el control de México. Calificó la situación como “muy lamentable” y dijo que es triste observar lo que ocurre en el país vecino.

En ese contexto, recordó que México ha incrementado la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza y que, en lo que va de 2025, ha extraditado a decenas de líderes del crimen organizado. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones su rechazo a cualquier tipo de intervención militar extranjera en territorio mexicano.

Trump aseguró que su administración está logrando avances en el combate al tráfico de drogas y señaló que las cifras comienzan a mostrar una tendencia a la baja. Reconoció que incluso una sola muerte es inaceptable, pero insistió en que los indicadores están disminuyendo de forma similar a lo ocurrido, según él, con la situación en la frontera.

Finalmente, tras referirse al ataque en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el mandatario estadounidense afirmó que ha ofrecido en varias ocasiones apoyo a Sheinbaum para enfrentar a los cárteles, propuestas que —dijo— siempre han sido rechazadas por la mandataria mexicana.