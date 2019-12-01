JD Vance asegura que agente de ICE que ultimó a mujer en Minneapolis tiene "inmunidad absoluta"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:17:38

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de enero 2026.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró que el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ultimó a una mujer durante una redada en Minneapolis, Minnesota, “está protegido por inmunidad absoluta”.

“Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber”, dijo Vance en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Además, el funcionario acusó a la fallecida de ser una activista “víctima de la ideología de izquierda” que trató de atropellar al oficial con su vehículo.

Por otra parte, el número dos del Gobierno estadounidense arremetió contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, al que acusó de “perseguir” al agente y “a hacerle la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó”.

Igualmente señaló a los medios por “tergiversar los hechos”.

JD Vance mencionó que ese mismo agente de ICE fue golpeado y arrastrado por un vehículo, por lo que consideró que “quizás esté un poco sensible” ante la idea de ser embestido de nuevo.

“Ese mismo agente de ICE casi pierde la vida hace seis meses, arrastrado por un coche, y recibió 33 puntos de sutura en la pierna. Así que, ¿creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?”, agregó el vicepresidente.