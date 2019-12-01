Guardianes del Camino te cuidan y vigilan tu buen viaje: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 09:28:43

Morelia, Michoacán, a 9 de enero 2026.- “Guardianes del Camino”, una división de la Guardia Civil que vigilará 15 rutas estratégicas para la prevención y combate al delito, quienes tienen la finalidad de cuidar y brindar asistencia a las y los conductores que transitan por las carreteras de Michoacán, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Sobre el particular, el mandatario estatal detalló que se trata de una corporación conformada por 240 agentes especializados en seguridad carretera y 800 guardias civiles equipados con cámaras corporales, así como 60 nuevas patrullas con equipo de vigilancia conectado al C5i, para ofrecer auxilio oportuno y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia vial.

El mandatario explicó que las cámaras de solapa que traen consigo los agentes de la Guardia Civil, graban en tiempo real la atención que brindan a la ciudadanía, servicio que se refuerza al estar conectadas con el centro de vigilancia C5i.

La supervisión arrancó en los municipios de Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Peribán, y de manera paulatina se activará en más rutas para cubrir los tramos carreteros prioritarios en zonas de alto tránsito vehicular y conectividad regional.

Pero la operatividad de este agrupamiento no solo se limita a la vigilancia preventiva, subrayó Ramírez Bedolla, al explicar que además se cuenta con patrullas Ford Police Interceptor, diseñadas para realizar labores policiales en carretera.

Estas unidades están equipadas con videocámaras, sistema de geolocalización GPS y conectividad directa con el C5i para monitoreo en tiempo real.