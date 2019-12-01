Frente frío 27 afectará con lluvias y bajas temperaturas a estados del noreste

Frente frío 27 afectará con lluvias y bajas temperaturas a estados del noreste
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 07:28:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 27 se extenderá sobre el noreste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, ocasionará vientos con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Al mismo tiempo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará lluvias y chubascos en Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 9 de enero de 2026:

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
  • De 30 a 35 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un joven en Zamora, Michoacán 
Adulto mayor fallece al impactarse contra camellón en la colonia El Zumpinito de Uruapan, Michoacán; se investigan las causas
Quitan la vida a reportero de fuente policiaca en Poza Rica, Veracruz
Desde Jalisco y prisión de máxima seguridad, la sombra del crimen se cierne sobre Cuitzeo, Michoacán, y su millonaria economía: homicidios, huachicoleo, cobro de piso y atentados contra la alcaldesa, parte de la guerra
Más información de la categoria
Anuncia Donald Trump ataques vía terrestre contra grupos delictivos que mantienen el control en México
Desde Jalisco y prisión de máxima seguridad, la sombra del crimen se cierne sobre Cuitzeo, Michoacán, y su millonaria economía: homicidios, huachicoleo, cobro de piso y atentados contra la alcaldesa, parte de la guerra
Secuestro frustrado en Uruapan, Michoacán: Caen tres hombres armados tras retener a mujer en la colonia La Mora
Agentes federales disparan contra dos civiles en Portland, Oregón; se encuentran heridos
Comentarios