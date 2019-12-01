Frente frío 27 afectará con lluvias y bajas temperaturas a estados del noreste

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 07:28:06

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 27 se extenderá sobre el noreste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, ocasionará vientos con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Al mismo tiempo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará lluvias y chubascos en Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 9 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). De 30 a 35 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: