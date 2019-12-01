Localizan cuerpo de una mujer en Morelia, Michoacán; presentaba huellas de violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 10:54:42

Morelia, Michoacán, a 11 de abril 2026.- El cuerpo sin vida de una mujer que presentaba huellas de violencia, fue localizado sobre el Periférico Paseo de la República de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad en las inmediaciones de la colonia Ignacio Zaragoza, estaba tirado el cuerpo violentado y sin vida de una mujer.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia y Guardia Civil, quienes tras confirmar el reporte, acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.