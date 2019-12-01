Autoridades evitan pago de más 7 mdp a extorsionistas en Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 11:17:30

Toluca, Estado de México, a 11 de abril 2026.- La Policía Cibernética del Estado de México frenó el pago de 7 millones 762 mil 246 pesos exigidos por extorsionistas, según se informó en el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con el informe correspondiente al periodo del 2 al 8 de abril, se recibieron 937 denuncias: 337 por extorsión telefónica, 320 por fraude telefónico, 64 por llamadas maliciosas, 22 por extorsión electrónica, 18 por extorsión por derecho de piso, 17 por amenazas, cinco por extorsión directa y 154 por otros ilícitos.

Igualmente se detalló que los municipios con mayor incidencia fueron Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Además, en la sesión se revisó el avance de la Estrategia de Seguridad estatal, que contempla acciones preventivas, de inteligencia y seguimiento de la incidencia delictiva.

Entre los resultados mostrados se encuentran la reducción en 12 delitos de alto impacto, incluidos el homicidio doloso y el feminicidio.