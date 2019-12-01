PDI Querétaro detiene a más de 200 personas durante el mes de marzo

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 09:00:26

Querétaro, Querétaro, a 11 de abril 2026.- Durante el mes de febrero de 2026, la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro registró resultados relevantes en materia de cumplimiento de mandamientos judiciales y acciones de investigación, fortaleciendo su labor operativa en la persecución del delito.

En este periodo, personal de la PID ejecutó 232 detenciones. De ellas, 213 derivaron del cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes y de acciones operativas realizadas en distintos municipios de la entidad, mientras que 19 correspondieron a mandamientos judiciales cumplimentados en coordinación con otras instituciones y entidades, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Entre los delitos asociados a estas detenciones se encuentran ilícitos de carácter patrimonial, delitos contra la salud, violación, homicidio, entre otros que forman parte de investigaciones en curso.

Estas acciones son resultado del trabajo de investigación ejecutado por elementos de la Policía de Investigación del delito, fortaleciendo la integración de carpetas de investigación y garantizar el cumplimiento de los mandatos judiciales emitidos por la autoridad competente.

De manera complementaria, como parte de las labores de investigación y operativos desarrollados durante el mes, se logró la recuperación de 32 vehículos vinculados con carpetas de investigación, relacionados principalmente con delitos de robo o alteración de números de identificación vehicular.

Los resultados alcanzados reflejan el trabajo permanente de la Policía de Investigación del Delito para localizar y detener a personas con mandamientos judiciales vigentes, así como para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos y garantizar el acceso a la justicia.