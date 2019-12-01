Localizan cuerpo de un hombre en la colonia Los Ángeles de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 17:15:26

Morelia, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó en calles de la colonia Los Ángeles en esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un camino vecinal que va de la colonia Los Ángeles a La Aldea, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.