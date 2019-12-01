Localizan cuerpo de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

Localizan cuerpo de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 20:07:27
Mazatlán, Sinaloa, a 27 de febrero de 2026.- Rubí Patricia Gómez, madre buscadora de 38 años de edad, fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en Infonavit Jabalies en Mazatlán, Sinaloa.

El hallazgo fue realizado por integrantes del Colectivo Corazones Unidos por la Misma Causa, del cual formaba parte, debido a que fueron a buscarla porque no atendía llamadas y al llegar se encontraron con que ya no tenía signos vitales.

Sus compañeros de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencia, por lo que arribó al lugar la policía estatal, quien pidió la presencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

La FGE dio a conocer que la víctima presentaba diversas lesiones en el cuerpo, al parecer hechas con un arma punzocortante.

Asimismo, indicó que los agentes de la policía de investigación y personal de la dirección de servicios periciales se encargaron de hacer las diligencias correspondientes para comenzar con las indagatorias.

El colectivo dedicó una publicación en sus redes sociales, para confirmar el fallecimiento de la madre buscadora y lamentar la sensible pérdida.

“Quien, con amor y valentía, dedicó su vida a la búsqueda de su hijo y a acompañar a muchas madres en este difícil camino. Hoy lamentamos profundamente su partida. Su ausencia deja un vacío irreparable en nuestros corazones y en esta lucha que compartimos como madres. Una madre luchadora no muere, su amor permanece en la lucha”.

