Destaca Claudia Sheinbaum la reducción de homicidios dolosos en un 50% en Sinaloa, gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad

Mazatlán, Sinaloa, a 27 de febrero de 2026.- Desde el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido una disminución significativa en los homicidios dolosos. Explicó que, gracias a los ejes de Atención a las Causas, Coordinación y la política de cero impunidad, este delito se redujo en un 50 por ciento entre junio de 2025 y enero de 2026, al pasar de un promedio diario de 6.90 víctimas a 3.42.

Durante su intervención, la mandataria enfatizó que el enfoque preventivo es clave para evitar que jóvenes se involucren con la delincuencia. “Es la estrategia que estamos siguiendo, tiene dos brazos esenciales, uno es la Atención a las causas, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven de Sinaloa ni del país tenga que acercarse a un grupo delictivo, sea por necesidad económica, sea por alguna amenaza o sea porque piensan que es una opción de vida, de identidad, cuando en realidad es una opción de muerte, no es una opción de vida. Entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? Atender a los jóvenes”.

En ese sentido, subrayó la importancia de ampliar oportunidades educativas y sociales, como la construcción de más preparatorias y el acceso a apoyos como la beca Benito Juárez. “Por eso son más preparatorias para Sinaloa en distintos municipios… Y por el otro lado la cero impunidad, seguir trabajando para que se cumpla la ley, el cumplimiento de la ley es esencial, es la norma social más básica, aquel que comete algún delito tiene que ser sancionado”, puntualizó durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, realizada en la III Región Militar de Mazatlán.

Asimismo, la titular del Ejecutivo federal reconoció la colaboración de las autoridades estatales y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, destacando la coordinación con el gobernador Rubén Rocha Moya y con los mandos de seguridad en la entidad.