Traslada la Secretaría de Marina a dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego de Isla Mujeres a Cancún

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 21:22:07

Cancún, Quintana Roo, a 27 de febrero de 2026.- La Secretaría de Marina, dio a conocer que trasladó a dos personas, las cuales se encontraban lesionadas por arma de fuego, desde Isla Mujeres hacia Puerto Juárez, Quintana Roo.

Dicho traslado fue realizado en coordinación con el Hospital Comunitario de la Isla.

Según la información de la dependencia, se trataba de una mujer con 15 semanas de gestación y un hombre, los cuales presentaban heridas de balas y necesitaban atención médica especializada.

Ante la emergencia, zarpó una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres.

Posteriormente, los pacientes llegaron a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez, donde fueron llevados en una ambulancia privada a un hospital en Cancún. Durante el trayecto, se reportaron estables y fuera de peligro.