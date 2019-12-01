Traslada la Secretaría de Marina a dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego de Isla Mujeres a Cancún

Traslada la Secretaría de Marina a dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego de Isla Mujeres a Cancún
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 21:22:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cancún, Quintana Roo, a 27 de febrero de 2026.- La Secretaría de Marina, dio a conocer que trasladó a dos personas, las cuales se encontraban lesionadas por arma de fuego, desde Isla Mujeres hacia Puerto Juárez, Quintana Roo.

Dicho traslado fue realizado en coordinación con el Hospital Comunitario de la Isla.

Según la información de la dependencia, se trataba de una mujer con 15 semanas de gestación y un hombre, los cuales presentaban heridas de balas y necesitaban atención médica especializada.

Ante la emergencia, zarpó una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres.

Posteriormente, los pacientes llegaron a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez, donde fueron llevados en una ambulancia privada a un hospital en Cancún. Durante el trayecto, se reportaron estables y fuera de peligro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Traslada la Secretaría de Marina a dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego de Isla Mujeres a Cancún
Asaltan nodriza y se llevan camioneta último modelo en plena caseta en Michoacán: FGR Investiga
Decomisan leones africanos y guacamayas, por no contar con los permisos correspondientes en vivienda de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad
México impone Récord Guinness con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo
Cuitzeo: el municipio convertido en bastión y silencioso corredor del huachicol a las puertas de Morelia, Michoacán
Comentarios